Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о снежных заносах на Крещение

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Звезде» о снегопадах на Крещение.

«Что касается 18-го числа, погода будет крайне неблагоприятная. Можно сказать, что будет комплекс неблагоприятных явлений погоды. Будет опять прохождение теплого атмосферного фронта, он проявится снегом, местами сильным. Будет подниматься метель, порывы ветра могут достигать 14-19 м/с, что приведет к заносам на дорогах, образуется снежный накат», - рассказала метеоролог.

Ожидается, что прирост снежного покрова составит 4-7 см. Температура воздуха завтра будет повышаться. Ночь будет холодная, а днем максимум -2...-4 градуса в Москве, а в Подмосковье от 0 до -5 градусов.

«В ночь на Крещение, на 19-е число, кратковременно температура ночи достигнет отметки нуля и даже +1 градуса, но после 4 утра она вновь будет понижаться. В ночной период мы ждем снег и мокрый снег, тоже местами метель и заносы на дорогах и порывы ветра 12-17 м/с», - сообщила эксперт.

Она отметила, что только во второй половине дня в пятницу снегопад пойдет на убыль. Вновь будет поступать порциями очень холодный воздух, поэтому в начале дня температура будет от 0 до -5, к вечеру ожидается понижение температуры до -7 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что вместо крещенских морозов в Москву придет мягкая зима. По данным метеонаблюдений, крещенские морозы в Центральной России стали большой редкостью.