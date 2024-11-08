Российские бойцы показали кладбище натовской техники в Курской области

Много натовской техники остается на освобожденных территориях Курской области. Наши бойцы ее забирают в тыловые районы. Там специалисты изучают трофейные бронемашины. Военный корреспондент «Звезды» Владислав Кустов побывал на освобожденных территориях в Курском приграничье и увидел одно из кладбищ натовской техники.

От натовского Maxx Pro осталось лишь оторванное колесо, побитое осколками лобовое и погибший вместе с машиной экипаж. Еще совсем недавно на этой местности проходила линия боевого соприкосновения. Сейчас издалека можно наблюдать лишь обмен артиллерийскими ударами.

Перепад высот там сразу бросается в глаза. У того, кто выше, - огневое преимущество. Неподалеку от разбитого Maxx Pro личный состав - целый взвод уничтоженных боевиков. Похоже, отступая, сбросив с себя броню они, как это бывало и раньше, скучковались - так реагирует человеческая психика в случае опасности. Возможно это их и погубило.

Отступая под натиском российских войск ВСУ, по мнению наших бойцов, меняют приоритеты.

«Удержать Суджу у них. Они там бетонируются капитально, зарываются и хотят ее удержать. Но ничего у них не получится. Все мы отвоюем, все заберем назад», - сказал стрелок с позывным Петрович.

Бронемашину МRAP американского производства бойцы вытянули прямо из-под носа у противника. Они уже спецы по натовской технике. Кадрами поделились сами на месте под угрозой атаки БПЛА и артобстрелов.

«Вот мы и разобрались что это за автомобиль. Американец семидесятого года Kenworth. Двигатель здесь стоит Caterpillar», - рассказал военнослужащий.

В десантном отсеке недоеденные консервы, среди продуктов украинского производства - и российские. Вероятно из тех самых ограбленных боевиками магазинов курских поселков.

Бронеавтомобили классификации МRAP задумывались под типы боевых действий, которые США вели, например в Ираке. Основное предназначение транспортировка личного состава с максимальной защитой от главных опасностей там - мин на дорогах и засад в горах. Но в современных боях эти машины оказались не эффективны. Броневик стоит более полумиллиона долларов. А сгорает после удара FPV-дрона за 40 000 руб. На Курской земле таких западных гостей немало. Один из них сначала на мине российской разулся, а затем, когда экипаж попал под огонь нашего крупнокалиберного пулемета. Побиты бронированные стекла, пробоины даже в десантном отсеке. Пока бойцы заканчивают ремонт машины, то и дело подходят жители Курщины. Посмотреть.

«Когда начали беспилотниками работать ребята, страха (что ВСУ на натовской технике войдут в населенный пункт - Прим.ред.) не было. Все они ждали. Ребята наши были скорректированы и выжидали когда они появятся», - поделился местный житель.

Практически все в кабине техники на английском языке, и лишь одна надпись штрихом по-украински на датчике - «не працуе», то есть не работает, чтобы не забыть.

Следующая остановка этого американского MRAP, говорят бойцы, в музее. Но пока знатоки натовской техники с позывными Дизель, Липа и Мотор еще пороются в нем немного. Пригодится. Ведь сколько еще таких образцов им предстоит забрать.

Ранее морпехи показывали, как ВСУ бегут из Курской области, бросая технику. Военнослужащие также продемонстрировали привезенные с зачищенных позиций боевиков трофеи - пулеметы, автоматы, птуры, гранаты, установки системы РЭБ и штурмовые винтовки из США М4.