Морпехи показали, как ВСУ бегут из Курской области, бросая технику

Морпехи штурмуют позиции ВСУ в Курской области на их же транспорте - украинском бронетранспортере Казак. В регионе работают штурмовики 155-й бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), они занимают позиции, вытесняя врага из курских сел. Заклинивший еще у прежних хозяев американский пулемет, бойцы заменили на наш - крупнокалиберный Утес.

Украинский БТР Казак - ныне трофей. Морпехи захватили его практически невредимым. Однако на корпусе и лобовом стекле можно разглядеть повреждения, но это уже последствия атаки вражеских FPV-дронов. Сейчас эту боевую машину используют наши подразделения.

На Казаке морпехи уже врывались на позиции противника в Снагости, в Бяхово, в Апонасовка. В них, как еще в семи населенных пунктах приграничья, противника уже нет - атака на боевиков была тщательно спланирована.

«Сработал эффект неожиданности. Скорость. Все сделали быстро, четко. На кураже, так сказать, боевом. На втором заходе, завозя штурмовую группу, нас поразили FPV-дроны. Повредили нам колесо. Но штурмовую группу мы высадили. Она успешно начала продвижение дальше. Парни сработали четко, ну а мы на спущенном колесе вернули машину в пункт дислокации», - рассказал военнослужащий 155-й бригады Морской пехоты ТОФ, водитель с позывным «Ливадия».

Говоря «мы», Ливадия имеет в виду своего друга - пулеметчика со звучным позывным «Музыка». Когда идет штурм вражеских позиций, его Утес бьет как по нотам.

«Залетели мы, можно сказать, на позитиве! На своей земле боролись. Зная, что это наша земля. Все, что видеть на преграде НСВТ, пулемета - пилить! Противник бежал!», - поделился пулеметчик с позывным «Музыка».

Боевики бегут, бросая технику и оружие. Например, оставленный ими американский бронетранспортер М-113 с тактическими украинскими треугольниками и крестами на броне. А вот уже морпехи показывают нам только что привезенные с зачищенных позиций ВСУ трофеи - пулеметы, автоматы, птуры, гранаты, установки системы РЭБ и штурмовые винтовки из США М-4.

Наши маневренные бронегруппы теснят врага в курских лесах, отодвигая его все дальше к границе. Но в пока еще не опавшей зеленке, скрываются разрозненные отряды боевиков, выбитые из населенных пунктов. По ним бьют из всех стволов.

«Сейчас мы активно, ежедневно продвигаемся на трассу, по которой они, собственно, заскакивали на Суджу. Дабы ее отрезать. Тем самым, лишив противника удобного пути отступления на свою территорию. Чтобы ни один террорист нашу святую землю не покинул живым», - заявил один из военнослужащих 155-й бригады Морской пехоты.

Военный корреспондент «Звезды» также показал, как работает дрон-детектор. Он показывает, что над военными где-то FPV-дрон. Нельзя выходить на открытое пространство. Также слышны звуки артдуэли. Противник целенаправленно бьет по гражданским машинам и даже сельхозтехнике. Несколько сгоревших тракторы находим у реки в Глушковском районе.

Украинские боевики разрушают мосты через реку Сейм, машины по ним, конечно, уже не ездят. Но есть понтонные переправы, которые устанавливают наши военные инженеры. Именно по ним и осуществляется снабжение наших подразделений.

Каждый день морпехи доставляют на передовую продукты и боеприпасы. Часто на вездеходах и отечественных машинах, которые фронтовые умельцы переделали в пикапы. Вот и сейчас в кузов загружают очередную партию патронов, снарядов, медикаментов. Их сразу же везут к линии фронта, а бои в приграничье не прекращаются ни днем, ни ночью.