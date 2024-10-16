Под Выборгом танкисты отработали стрельбу перед отправкой в зону СВО

В Ленинградской области на полигоне под Выборгом танкисты-контрактники отработали стрельбу с закрытых позиций. После тщательной подготовки они отправятся в зону специальной операции. Пока же им предстоит выполнить необходимые упражнения и пройти боевое слаживание в условиях города и открытой местности.

На полигоне Ленинградского военного округа собрались добровольцы со всей страны. К четвертому месяцу подготовки уже сформированы полноценные экипажи.

«Мы учим людей открывать огонь как можно быстрее и тратить на это минимальное количество боеприпасов. Люди должны тщательно прицеливаться, но все это делать на скорость», - говорит командир танкового батальона с позывным «Прима».

На оценку «отлично» мишень танка необходимо поразить из штатного орудия двумя выстрелами, а из пулемета подавить расчет РПГ. Каждые учебные стрельбы, как выпускной экзамен. Бойцов готовят универсальных. В экипажах должна быть полная взаимозаменяемость.

«Командир, наводчик и мехвод должны друг друга заменять в любой ситуации», - отмечает наводчик-оператор танка Т-72Б3М с позывным «Первый».

Общевойсковую подготовку на полигоне проходят бойцы и других подразделений. Так, например, тренируются операторы FPV-дронов. Их курс подготовки уже выходит на финишную прямую. Вскоре они отправятся в зону спецоперации в составе группировки войск «Север».