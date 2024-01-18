Путин подписал указ о поиске и защите зарубежной недвижимости РФ

Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому из государственного бюджета выделяется субсидия на поиск за рубежом недвижимости РФ, а также бывших Российской империи и Союза Советских Социалистических Республик.

Вместе с этим выделяемые средства потратят на надлежащее оформление прав на такую недвижимость, а вместе с этим и на ее юридическую защиту.

Подписанный Путиным указ устанавливает получателем субсидии подведомственное Управлению делами Президента РФ предприятие. Соответствующий указ опубликовали на портале официального опубликования правовых актов.

«Определить ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" Управления делами Президента РФ получателем предоставляемой из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением поиска недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав Российской Федерации в отношении имеющегося федерального недвижимого имущества и найденного недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР и юридической защитой этого имущества», - сообщается в подписанном президентом указе.

В конце ноября 2023 года Путин обсудил с Совбезом РФ работу российских загранучреждений. Тогда не раскрывались детали проводимого Советом Безопасности России оперативного совещания.