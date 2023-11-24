Путин обсудил с Совбезом отношения с соседями и работу загранучреждений РФ

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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Во время него он обратил внимание на некоторые аспекты работы заграничных учреждений, а также отношения со странами-соседями на постсоветском пространстве.

Открывая совещание, Путин сказал, что Совбезу предстоит обсудить работу загранучреждений РФ и некоторые аспекты этой деятельности.

«Поговорим по некоторым вопросам, связанным с работой на направлении организации деятельности с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве», - добавил Путин.

Ранее президент России в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов стран Содружеств заявлял о новых угрозах для СНГ. Он указал, что некоторые страны прямо действуют на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей.