Белый дом разрешил военным специалистам обслуживать технику ВСУ

Администрация президента США Джо Байдена отменила фактический запрет для военных специалистов и подрядчиков на въезд на Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«В Вашингтоне сняли фактический запрет на размещение американских военных подрядчиков на Украине для помощи вооружённым силам страны в обслуживании и ремонте предоставленных США систем вооружения», - цитирует материал RT.

Уточняется, что специалисты будут проводить ремонт и обслуживание систем ПВО Patriot и истребителей F-16, переданных киевскому режиму в рамках помощи. По словам собеседника телеканала, это позволит Пентагону предоставить американским компаниям контракты для работы на территории Украины. Кроме того, ожидается, что это ускорит техническое обслуживание и ремонт систем вооружения.

Ранее сообщалось, что Пентагон выделит военную помощь Украине в размере $6 млрд до прихода новой администрации во главе с Дональдом Трампом.