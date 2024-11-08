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Пентагон выделит Киеву помощь на $6 млрд до новой администрации

В Минобороны страны подчеркнули, что новые пакеты объявят в ближайшие недели.
Глеб Владовский 2024-11-08 01:53:21
© Фото: defense.gov

Пентагон выделит военную помощь Украине в размере $6 млрд до прихода новой администрации во главе с Дональдом Трампом в январе 2025 года. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Сабрина Сингх.

«У нас осталось примерно $4 млрд из запасов Пентагона. Президент уведомил, что воспользуется ими до конца своего срока на посту главы государства. Также у нас есть около двух миллиардов долларов в США через USAID (Агентство по международному развитию – Прим. ред.)», - заявила она на брифинге.

Сингх также уточнила, что новые пакеты анонсируют в ближайшие недели. Они будут действовать до тех пор, пока не придет новая администрация во главе с Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Вашингтон ищет пути передачи срочно направить Киеву последний пакет помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед возвращением в Белый дом Трампа.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Пентагон #пакет помощи украине
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