Пентагон выделит Киеву помощь на $6 млрд до новой администрации

Пентагон выделит военную помощь Украине в размере $6 млрд до прихода новой администрации во главе с Дональдом Трампом в январе 2025 года. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Сабрина Сингх.

«У нас осталось примерно $4 млрд из запасов Пентагона. Президент уведомил, что воспользуется ими до конца своего срока на посту главы государства. Также у нас есть около двух миллиардов долларов в США через USAID (Агентство по международному развитию – Прим. ред.)», - заявила она на брифинге.

Сингх также уточнила, что новые пакеты анонсируют в ближайшие недели. Они будут действовать до тех пор, пока не придет новая администрация во главе с Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Вашингтон ищет пути передачи срочно направить Киеву последний пакет помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед возвращением в Белый дом Трампа.