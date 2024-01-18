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МО РФ сообщило о пресечении атаки украинского БПЛА в Ленинградской области

Также один беспилотник был уничтожен в Московской области.
Анастасия Бобылева 2024-01-18 02:29:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Средства ПВО перехватили украинский БПЛА на территории Ленинградской области, а также уничтожили беспилотник противника в Подмосковье. Об этом заявило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», - говорится в сообщении МО РФ.

Уточняется, что попытку киевского режима совершить террористическую атаку пресекли ночью 18 января около 1:30 по московскому времени.

Ранее появилась информация о беспилотнике, сбитом под Подольском. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дрон направлялся к столице. Он также уточнил, что никто не пострадал в результате произошедшего.

#Минобороны РФ #пво #беспилотник #бпла #Московская область #Ленинградская область
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