МО РФ сообщило о пресечении атаки украинского БПЛА в Ленинградской области

Средства ПВО перехватили украинский БПЛА на территории Ленинградской области, а также уничтожили беспилотник противника в Подмосковье. Об этом заявило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», - говорится в сообщении МО РФ.

Уточняется, что попытку киевского режима совершить террористическую атаку пресекли ночью 18 января около 1:30 по московскому времени.

Ранее появилась информация о беспилотнике, сбитом под Подольском. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дрон направлялся к столице. Он также уточнил, что никто не пострадал в результате произошедшего.