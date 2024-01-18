Система ПВО под Подольском сбила вражеский беспилотник, направлявшийся к Москве. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», - сообщил он.

Мэр уточнил, что, по имеющимся данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Украинские беспилотники регулярно совершают попытки атаковать российские территории. Так, днем 17 января средства ПВО сбили две украинских ракеты «Точка-У» и три беспилотника над Брянской областью.