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Система ПВО под Подольском сбила вражеский беспилотник

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, разрушений и пострадавших нет.
Анастасия Бобылева 2024-01-18 01:47:01
© Фото: Alexander Legky, Александр Легки Global Look Press

Система ПВО под Подольском сбила вражеский беспилотник, направлявшийся к Москве. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», - сообщил он.

Мэр уточнил, что, по имеющимся данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Украинские беспилотники регулярно совершают попытки атаковать российские территории. Так, днем 17 января средства ПВО сбили две украинских ракеты «Точка-У» и три беспилотника над Брянской областью.

#Москва #беспилотник #бпла #атака #Сергей Собянин
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