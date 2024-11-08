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Стоимость биткоина достигла исторического максимума в $77 тысяч

За сутки биткоин подорожал на 1%.
Анастасия Бобылева 2024-11-08 22:58:15
© Фото: IMAGO Michael Gstettenbauer Globallookpress

Стоимость биткоина выросла до 77 тысяч долларов. Такой высокой отметки биткоин достиг впервые в истории.

Как сообщили на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance, за сутки валюта подорожала на 1%. На момент 22:24 биткоин стоил 76 847 долларов, а минутами ранее он достигал 77 тысяч, что является историческим максимумом, пишет РИА Новости.

На фоне новостей о том, что Дональд Трамп победил в президентской гонке в США, биткоин резко стал расти в цене. В среду 6 ноября его стоимость увеличилась почти на 9%.

Ранее Трамп пообещал создать в США запас биткоина в случае победы на выборах. Он также предупредил о росте влияния Китая в криптоиндустрии, отметив, что Пекин может стать мировым лидером в этой сфере.

#Экономика #в стране и мире #биткоин #криптовалюта
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