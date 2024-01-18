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«Бесогон TV» Никиты Михалкова заблокировали на YouTube

На канала Никиты Михалкова на YouTube были подписаны более 1,5 миллиона человек.
Елизавета Егорова 2024-01-18 22:16:01
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Globallookpress

Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского кинорежиссера и сценариста Никиты Михалкова «Бесогон TV». Страница канала перестала открываться, об этом свидетельствуют данные сайта.

На канал известного режиссера были подписаны более 1,5 миллиона человек.

Ранее Михалков в разговоре со «Звездой» прокомментировал запрет в России ЛГБТ-движения*. Он назвал это решение благом для нашей страны, так как подобные организации разрушают детское сознание и понятие семьи.

*ЛГБТ — экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

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