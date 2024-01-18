«Бесогон TV» Никиты Михалкова заблокировали на YouTube

Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского кинорежиссера и сценариста Никиты Михалкова «Бесогон TV». Страница канала перестала открываться, об этом свидетельствуют данные сайта.

На канал известного режиссера были подписаны более 1,5 миллиона человек.

Ранее Михалков в разговоре со «Звездой» прокомментировал запрет в России ЛГБТ-движения*. Он назвал это решение благом для нашей страны, так как подобные организации разрушают детское сознание и понятие семьи.

*ЛГБТ — экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.