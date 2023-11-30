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«Да и хрен с ними!»: Михалков высказался о «небинарных гномах» Голливуда

Сергей Лебедев
19:36 30.11.2023
Режиссер отметил, что признание ЛГБТ* экстремистской организацией и ее запрет в России является благом.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Признание ЛГБТ* экстремистской организацией и ее запрет в России является благом для нашей страны и кинематографа. Таким мнением со «Звездой» поделился режиссер, сценарист, продюсер и народный артист РСФСР Никита Михалков.

«Это очень хорошо отразится и на кинематографе и на жизни в России, потому что никому не запрещено жить так, как он хочет, а вот организации, которые разрушают детское сознание и понятие семьи - не должны существовать», - сказал он.

Также Никита Михалков заявил, что Россия - единственная на европейском пространстве страна, которая встала на защиту своих интересов, культуры, истории и традиций.

«Так что нечего мычать, нечего жаловаться», - подчеркнул кинорежиссер.

На вопрос, увидим ли мы западные фильмы, где пропаганда нетрадиционных ценностей уже давно пробила все пределы, режиссер ответил лаконично — величайшее кино в США уже все снято и очень давно. А времена, когда «Оскар» был реальной оценкой настоящего художественного кино - прошли.

«Да и хрен с ними!», - сказал Никита Михалков.

Напомним, сегодня Верховный суд России признал ЛГБТ* экстремистской организацией, теперь движение находится под запретом в России, 

*ЛГБТ — экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

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