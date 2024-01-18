Раненый боец Васильев смог стать чемпионом Москвы по пауэрлифтингу

Чемпионы и призеры паралимпиады, именитые спортсмены и тренеры провели урок для участников спецоперации. Бойцы, получившие ранение или инвалидность, попробовали себя в пауэрлифтинге, волейболу сидя, пулевой стрельбе и стрельбе из лука. Лучшие смогут тренироваться с паралимпийскими сборными.

Участник СВО, награжденный медалью «За отвагу» Ринат Васильев, получил тяжелейшее ранение в результате ракетного удара. Однако ни грамма жалости к себе он не испытывает. По его словам, во время реабилитации у него появилось больше времени для спорта. Он увлекся пауэрлифтингом и сейчас помогает тренировать других.

«...уже профессионально, конечно, после ранения я начал включаться. Выступил на своем чемпионате первом, был включен в сборную Москвы, и вот сейчас готовлюсь, чтобы попасть в сборную России», - сказал Васильев, который сейчас является чемпионом Москвы по пауэрлифтингу и призером Чемпионата России.

Ринат уверен, что увлечение спортом после даже самой тяжелой травмы может стать и делом жизни, и приносить доход. Главное правильно поставить цель и планомерно идти к ней.

«...все профессиональные спортсмены получают зарплату и от школы, в которой они числятся, и от сборной, в которой они числятся, если попадают в сборную России. Ну, и помимо этого, конечно, самый основной способ здесь заработать - это призовые, наградные», - отметил спортсмен.

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Ранее стало известно, что в Москве открыли образовательно-демонстрационный центр для раненых участников спецоперации. Там им помогают восстановиться фонд «Защитники Отечества» и Паралимпийский комитет России.