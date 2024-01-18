ВСУ за 1,5 часа выпустили 10 снарядов по Горловке и Донецку

Украинские боевики за 1,5 часа выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по территории Донецкой Народной Республики. Обстрел осуществляли с 19:45 по 21:05 по московскому времени. Данные публикует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров <...> город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда...», - написало представительство в Telegram-канале.

Отмечается, что Горловку ВСУ атаковали снарядами с кассетной частью.

Ранее стало известно, что российские военные освободили в ДНР населенный пункт Веселое. Кроме того, бойцы сумели поразить технику и живую силу противника в районах Клещеевки и Андреевки.