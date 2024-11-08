Американцы стали отыскивать информацию о переезде из страны

Жители США начали массово искать в Интернете информацию о переезде из страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

После объявления СМИ Дональда Трампа победителем президентских выборов американцы стали задумываться о переезде в Канаду, Новую Зеландию и Австралию.

«В течение 24 часов после закрытия участков на восточном берегу США запрос в Google по словам «переезд в Канаду» вырос на 1270%... Похожие запросы о переезде в Новую Зеландию возросли приблизительно на 2000%, а в Австралию - на 820%» - говорится в сообщении, приводя данные поисковика Google.

Ранее CNBC сообщило, что большинство богатых американцев планируют покинуть страну на неопределенный период на фоне возможных предстоящих беспорядков после президентских выборов. Отмечается рекордное количество заявок на оформление загранпаспорта и вида на жительство в других странах.