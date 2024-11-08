МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Американцы стали отыскивать информацию о переезде из страны

Граждане США предпочли такие варианты как Канада, Новая Зеландия и Австралия.
Таисия Кваша 2024-11-08 20:47:01
© Фото: Erik Reis - IKOstudio, Ingram Images, Globallookpress

Жители США начали массово искать в Интернете информацию о переезде из страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

После объявления СМИ Дональда Трампа победителем президентских выборов американцы стали задумываться о переезде в Канаду, Новую Зеландию и Австралию.

«В течение 24 часов после закрытия участков на восточном берегу США запрос в Google по словам «переезд в Канаду» вырос на 1270%... Похожие запросы о переезде в Новую Зеландию возросли приблизительно на 2000%, а в Австралию - на 820%» - говорится в сообщении, приводя данные поисковика Google.

Ранее CNBC сообщило, что большинство богатых американцев планируют покинуть страну на неопределенный период на фоне возможных предстоящих беспорядков после президентских выборов. Отмечается рекордное количество заявок на оформление загранпаспорта и вида на жительство в других странах.

#сша #Выборы #беспорядки #Google #переезд #эмиграция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 