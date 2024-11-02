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CNBC: рекордное число богатых граждан хотят покинуть США после выборов

Число американцев, планирующих переезд за границу, выросло минимум на 30% по сравнению с прошлым годом.
Ирина Егорова 2024-11-02 03:35:10
© Фото: IMAGORon Adar, Global Look Press

Многие богатые американцы намерены покинуть страну сразу после выборов, опасаясь возможных беспорядков, сообщает CNBC. По информации телеканала, наблюдается рекордное количество заявок на оформление загранпаспортов, также отмечается спрос на оформление вид на жительство за границей.

«Мы никогда не видели такого спроса, как сейчас»,- констатирует сотрудник фирмы, занимающийся консультациями людей по вопросам международной миграции.

По его словам, число американцев, планирующих переезд за границу, выросло минимум на 30% по сравнению с 2023 годом.

После президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября, может серьезно обостриться политический кризис, если один из кандидатов откажется признавать итоги голосования.

Не исключены массовые протесты, множество судебных исков и политический скандал, из-за которого пострадает не только проигравший кандидат, но и избирательная система США в целом. Эксперт Юлия Богуславская также ранее предупреждала о рисках раскола американского общества, так как легитимность выбранного победителя будет признана только частью общества.

Сейчас кандидаты в президенты США - экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп и вице-президент страны Камала Харрис - имеют почти равные шансы на победу. Свой голос за экс-хозяина Белого дома сейчас бы отдали 47 % избирателей, а за его конкурентку - 45%.

#сша #Выборы #голосование #Америка #беспорядки #выезд
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