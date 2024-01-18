Ксения Шойгу рассказала о новой выставке, посвященной подвигу Балтийского флота

В январе 1943 года, 81 год назад, наши войска успешно провели операцию «Искра», тем самым совершив один из величайших подвигов в истории - прорыв блокады Ленинграда. В Санкт-Петербурге в честь этого события прошли памятные мероприятия.

Однако Кронштадт остается в тени трагедии блокады, хотя именно остров Котлин, морские ворота Ленинграда, выдержал осаду немцев и стал его надежным щитом. Героическому подвигу экипажей кораблей Балтийского флота, расчетам береговой артиллерии, боевым водолазам посвящена выставка в новом музее военно-морской славы.

О чем расскажет посетителям новая выставка рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

«Выставка рассказывает о синергии технологий, научной мысли, военного искусства и человеческого мужества. В единстве эти факторы стали той непобедимой силой, о которую разбилось хорошо отлаженная фашистская военная машина», - сказала Ксения.

Ранее воспоминаниями о трагичных временах поделились со «Звездой» две сестры - Нина и Людмила. Когда блокада началась, они были еще детьми. Отец умер до прихода фашистов. Мать варила им похлебку из костей, крапивы и других трав. Втроем они выживали как могли.