Сотрудник музея Кронштадта рассказал о еще одной «дороге жизни» в годы блокады

В 1943 году 18 января была прорвана блокада Ленинграда. Те, кто прошел нечеловеческое испытание и выжил в страшные для города на Неве годы, до сих пор помнят, как пахнут 125 граммов блокадного хлеба. Своими воспоминаниями они поделились со «Звездой».

Родные сестры Нина Юринская и Людмила Боброва неразлучны вот уже почти целый век. Даже живут в соседних домах. Нине Юринской в этом году исполняется 100 лет, ее сестре - 94 года. Войну они встретили еще совсем девчонками. Когда первые немецкие бомбы обрушились на Кронштадт, старшая - Нина - уже работала на ткацкой фабрике.

«Гудок загудит, и сразу немцы начинают стрелять. А надо же на работу идти. Где ползком, где бегом», - вспоминает она.

Работать - значит получать продуктовые карточки и те самые блокадные 125 граммов хлеба в день, как в Ленинграде. Их отец умер еще до войны. Втроем с мамой они выживали, как могли.

«Кости выкидывали, а я собирала и домой приносила. А мама возьмет эти кости, переварит, крапивы или травки какой. Она похлебку сварит», - рассказала Людмила.

Как и Ленинград, островной Кронштадт оказался в фашистской блокаде. Причем в двойном кольце. С одной стороны - немцы, с другой - заминированный Финский залив. Единственной спасительной ниточкой и связью с Большой землей стала трасса, которую проложили сначала по воде, а затем и по льду. В историю она вошла как Малая дорога жизни. Маршрут пролегал из поселка Лисий Нос через Кронштадт к Ораниенбаумскому плацдарму. Так соединили южный и северный берега Финского залива.

Если для осажденного Ленинграда эта ледовая трасса по Финскому заливу стала Дорогой жизни, то для тех, кто передвигался по ней, она была настоящим коридором смерти. С одной стороны немцы, с другой стороны финны. Трасса находилась под постоянным артиллерийским обстрелом, но продолжала работать и днем, и ночью.

Только осенью 1941-го из своих продовольственных запасов Кронштадт направил по Малой дороге жизни в блокадный Ленинград свыше 2 тысяч тонн продуктов. Город-крепость сам голодал, но делился последним со старшим братом.

«Кронштадт также помогал городу поставками пороха, взрывчатых веществ. Было вывезено порядка 100 тонн на ленинградские предприятия. Причем тоже была уникальная операция, когда под обстрелом на баржах этот взрывоопасный груз был доставлен в город», - рассказал Александр Федоров, специалист музея истории Кронштадта.

Тамара Лико хорошо помнит тот «черный сентябрь» 1941-го. Несколько дней немецкая артиллерия обстреливала Кронштадт по 8-11 часов подряд. К разрывам снарядов она привыкла быстро. Страшнее всего был надвигающийся голод. Однажды у 11-летней Томы украли продуктовые карточки. На целый месяц ее семья могла остаться без еды.

«Мама с бабушкой так плакали, но меня не ругали. Просто говорили, что это смерть. Вот матросы нас спасли. Видимо, посовещались и из своего пайка выделили буханку хлеба, маленькую бутылочку масла натопили. Это нас спасло», - поделилась она.

Все годы фашистской осады она оставалась в родном Кронштадте. Тогда совсем юной Тамара Лико вряд ли осознавала, какую роль ее город сыграл в спасении Ленинграда и прорыве блокады. Тот морозный день 18 января 1943-го стал для всех общей победой.

«Выскочила на улицу, все поздравляют друг друга. Это счастье было для нас», - вспоминает она.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Романа Закурдаева.