Врачи рассказали о состоянии отравившихся грибами в Геленджике

Стало известно о состоянии пострадавших в массовом отравлении грибами в Геленджике. Об этом заявил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Он привел соответствующую цитату заместителя главного врача по медицинской части Городской больницы города-курорта Геленджик Романа Кондратенко.

«Сейчас жизни и здоровью пациентов ничего не угрожает. Однако важно понимать – отравление грибами чрезвычайно опасно. Тревожным фактом является то, что половина обратившихся за помощью не просто попадает в больницу, а оказывается в реанимации», - сказано в сообщении.

Также Филиппов отметил, что всего с начала года в Краснодарском крае в больницы обратилось около 250 человек с жалобами на отравление, 60% из которых было госпитализировано, и посоветовал покупать грибы, прошедшие контроль качества.

Напомним, что вчера 5 человек было госпитализировано с отравлением из-за грибов, трое из них попали в реанимацию. Причиной отравления стали ядовитые царские грибы и опята.