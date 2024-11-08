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Врачи рассказали о состоянии отравившихся грибами в Геленджике

На данный момент жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.
Таисия Кваша 2024-11-08 20:05:00
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Стало известно о состоянии пострадавших в массовом отравлении грибами в Геленджике. Об этом заявил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Он привел соответствующую цитату заместителя главного врача по медицинской части Городской больницы города-курорта Геленджик Романа Кондратенко.

«Сейчас жизни и здоровью пациентов ничего не угрожает. Однако важно понимать – отравление грибами чрезвычайно опасно. Тревожным фактом является то, что половина обратившихся за помощью не просто попадает в больницу, а оказывается в реанимации», - сказано в сообщении.

Также Филиппов отметил, что всего с начала года в Краснодарском крае в больницы обратилось около 250 человек с жалобами на отравление, 60% из которых было госпитализировано, и посоветовал покупать грибы, прошедшие контроль качества.

Напомним, что вчера 5 человек было госпитализировано с отравлением из-за грибов, трое из них попали в реанимацию. Причиной отравления стали ядовитые царские грибы и опята.

#Краснодарский край #отравление #Геленджик #Грибы
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