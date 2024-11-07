В Геленджике люди массово отравились грибами, трое в реанимации

В Геленджике пять человек попали в больницу с отравлением из-за грибов, трое из них оказались в реанимации. В их числе - пожилая женщина и ее взрослый внук.

Также пострадали беременная женщина и 22-летний молодой человек, сообщает Life. В больнице рассказали, что, скорее всего, причиной отравления стали ядовитые царские грибы и опята.

По данным издания, компания друзей собрала грибы в селе Возрождение вблизи Геленджика и отнесла знакомому грибнику, чтобы тот их приготовил. Он попробовал готовое блюдо и попал в реанимацию.

Ранее врач Елена Малинникова назвала основные симптомы отравления и рассказала, чем они отличаются от симптомов ботулизма. По ее словам, при ботулизме не бывает подъема температуры и выраженной слабости, но при этом могут быть сухость во рту, затуманенное зрение, диарея, рвота, вздутие живота и в некоторых случаях трудности с проглатыванием слюны.