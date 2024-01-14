На ВДНХ на выставке-форуме «Россия» начал работу павильон Минобороны РФ

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве начал работу павильон Министерства обороны Российской Федерации «Армия детям. Город профессии. Будущее страны».

Заместитель министр обороны РФ генерал армии Тимур Иванов отметил, что у гостей выставки-форума будет возможность познакомиться с основными направлениями деятельности российского оборонного ведомства, попробовать себя в различных военных специальностях, и, возможно, определиться с выбором своей будущей профессии.

Павильон включает в себя квестовую зону и экспозиционное пространство с большим количеством интерактивных экспонатов. Посетители смогут увидеть «Командный пункт» с панорамным экраном, интерактивную зону «Медицина», где будут проводиться мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. В секторе «БпЛА» юных гостей научат управлять беспилотными летательными аппаратами: сначала на тренажерном комплексе, а затем и на практике на специально оборудованной площадке.

Кроме того, в составе экспозиции павильона оборудованы секторы «Военное образование Министерства обороны РФ», «Умный» класс Суворовского военного училища с системой «умных» парт и автоматизации учебного процесса, а также лаборатории программирования и киберспорта и зона «Профессии Министерства обороны РФ».

Посетители выставки могут ознакомиться с современными инновационными подходами, которые применяются в учебных заведениях ведомства, пройти интерактивный тест и выбрать военную специальность, а также учебное заведение, в котором можно ее получить.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.