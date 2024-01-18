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Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о трагедии на экскурсии по коллекторам в Москве

Никите Дубасу и Александру Киму вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ирина Елагина 2024-01-18 18:57:01
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Двое фигурантов скандального уголовного дела о гибели восьми человек во время прогулки по подземной Москве останутся в камерах СИЗО до 21 апреля. Решение о продлении срока содержания под стражей принял сегодня Басманный суд.


«18 января 2023 года Басманный районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Дубасу Никите, Александру Киму», - сообщили в суде.

Фигурантам вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ) .

Напомним, что трагедия произошла минувшим летом в Москве во время групповой экскурсии по подземным коммуникациям столичного коллектора. Группа с гидом шла по Неглинке, которую еще в XIX веке «закрыли» под землей, спрятав в коллектор протяженностью около километра. Жертвами несанционированной диггер-экскурсии стали восемь человек.

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