Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили РСЗО «Ольха» в ЛНР

Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили РСЗО «Ольха» в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры объективного контроля.

Боевую машину ВСУ удалось обнаружить с помощью беспилотника в районе одного из населенных пунктов.

«В результате точного удара артиллерией 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" боевая машина РСЗО "Ольха" боевиков ВСУ была уничтожена», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны России показало, как российский дрон точным сбросом уничтожил пикап ВСУ в ЛНР. На записи видно, как оснащенный камерой наблюдения беспилотник пролетает над целью, наводит боеприпас и сбрасывает его. На месте попадания происходит детонация, а украинские боевики в панике разбегаются по сторонам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.