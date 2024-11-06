Российский дрон точным сбросом уничтожил пикап ВСУ в ЛНР

Министерство обороны РФ показало, как с беспилотника прямо на пикап ВСУ скидывают взрывчатку в Луганской Народной Республике. Автомобиль был уничтожен военнослужащими группировки войск «Запад» во время ротации на украинских позициях.

На записи показано, как оснащенный камерой наблюдения дрон пролетает над целью, наводит боеприпас и сбрасывает его. После сброса происходит детонация, а украинские боевики в панике разбегаются по сторонам.

«Военнослужащие разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с помощью БПЛА выявили перемещение пикапа с личным составом ВСУ в одной из лесополос на территории ЛНР. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Разведчики совершили скрытный марш-бросок из тылового района к переднему краю. Оператор дрона точным сбросом уничтожил автомобиль и сорвал ротацию ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.