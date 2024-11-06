МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российский дрон точным сбросом уничтожил пикап ВСУ в ЛНР

Оператор ударного БПЛА, умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, точным попаданием уничтожил пикап боевиков ВСУ, сорвав проведение ротации противника на линии боевого соприкосновения.
2024-11-06 16:22:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало, как с беспилотника прямо на пикап ВСУ скидывают взрывчатку в Луганской Народной Республике. Автомобиль был уничтожен военнослужащими группировки войск «Запад» во время ротации на украинских позициях.

На записи показано, как оснащенный камерой наблюдения дрон пролетает над целью, наводит боеприпас и сбрасывает его. После сброса происходит детонация, а украинские боевики в панике разбегаются по сторонам.

«Военнослужащие разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с помощью БПЛА выявили перемещение пикапа с личным составом ВСУ в одной из лесополос на территории ЛНР. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Разведчики совершили скрытный марш-бросок из тылового района к переднему краю. Оператор дрона точным сбросом уничтожил автомобиль и сорвал ротацию ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #дрон #ВСУ #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 