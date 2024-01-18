Обещания в устной форме: почему в США и ЕС застопорилась помощь Киеву

Конгресс США отказался разблокировать помощь Киеву. Как сообщает CNN, не помогли даже уговоры президента Джо Байдена. Американский лидер общался на эту тему со спикером палаты представителей. Конгрессмены продолжают настаивать на том, чтобы администрация президента четко изложила стратегию действий на Украине, определила конечные цели Вашингтона и обеспечила контроль над выделяемыми средствами.

Денег нет, но их поищут. Правда, когда именно, не знают даже в Вашингтоне - американская помощь Киеву фактически остановлена. Байден просит для Украины у конгресса свыше 60 миллиардов долларов - спикеры верхней палаты парируют.

«Нам нужно знать, что Украина не превратится в еще один Афганистан. Многие американцы задаются вопросом: почему это продолжается без должных ответов? Я скажу президенту, я скажу вам, я скажу всем американцам: граница, граница, граница. Мы должны решить собственные проблемы, прежде чем будем делать что-либо еще», - заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

На фоне своих нерешенных проблем вовлеченность стран-доноров Украины ослабевает. США предлагают роль «временно исполняющего обязанности» Евросоюзу, а Старый Свет пока все исполняет в устной форме. К тому же там не уверены, что к саммиту ЕС 1 февраля удастся достичь хоть каких-либо соглашений о финансовой поддержке Киева.

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Напомним, Майк Джонсон выразил уверенность в том, что заключение быстрой сделки с Байденом по Украине невозможно. По мнению республиканца, в первую очередь Штаты должны думать о собственной границе.