МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Республиканец Джонсон отверг возможность быстрой сделки по Украине

В первую очередь США должны защитить собственную границу, заявил республиканец Джонсон.
Елизавета Егорова 2024-01-17 22:36:01
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Соединенные Штаты не смогут быстро заключить сделку по защите собственной государственной границы в обмен на выделение Киеву финансовой помощи. Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон.

«Мы должны защитить нашу собственную границу до того, как будем говорить о чем-либо еще. Это сообщение я посылал с первого дня», - цитирует ТАСС слова Джонсона.

Республиканец надеется убедить президента США Джо Байдена совершить кардинальные изменения в проводимой политике по защите государственной границы.

Ранее Байден пообещал, что республиканцы «много заплатят» за отказ поддержать новый пакет военной помощи Киеву.

#в стране и мире #Граница #сша #Джо Байден #Конгресс #республиканец #помощь Украине
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»