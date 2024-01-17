Республиканец Джонсон отверг возможность быстрой сделки по Украине

Соединенные Штаты не смогут быстро заключить сделку по защите собственной государственной границы в обмен на выделение Киеву финансовой помощи. Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон.

«Мы должны защитить нашу собственную границу до того, как будем говорить о чем-либо еще. Это сообщение я посылал с первого дня», - цитирует ТАСС слова Джонсона.

Республиканец надеется убедить президента США Джо Байдена совершить кардинальные изменения в проводимой политике по защите государственной границы.

Ранее Байден пообещал, что республиканцы «много заплатят» за отказ поддержать новый пакет военной помощи Киеву.