Китайские ученые вывели коронавирус-убийцу GX_P2V со 100% смертностью

Китайские ученые столкнулись с новым коронавирусом-убийцей, который имеет 100-процентный летальный исход. Исследования проводились на мышах, которым ввели человеческий ген, все подопытные животные погибли от инфекционного поражения мозга и легких. Результаты научных опытов, которые проводились на средства специальной программы по биобезопасности КНР и проекта NSFC - MFST (Китай - Монголия), опубликованы на научном портале Biorxiv.

«Насколько нам известно, это первый отчет, показывающий, что коронавирус панголина, связанный с SARS-CoV-2, может вызывать 100% смертность у мышей hACE2, что предполагает риск передачи GX_P2V на человека», - пишут ученые в релизе по итогам опытов.

В пояснительной записке уточняется, что исследуемый вирус - два родственных SARS-CoV-2 коронавируса панголинов, GD/2019 и GX/2017 - идентифицировали еще до пандемии COVID-19, а «изоляты, получившие название pCoV-GD01 и GX_P2V, культивировали в 2020 и 2017 годах соответственно».

Ученые считают, что новое исследование «дает уникальный взгляд на патогенность GX_P2V и предлагает отличную альтернативную модель для понимания патогенных механизмов коронавирусов, связанных с SARS-CoV-2».

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