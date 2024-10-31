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Юрист рассказала, как не остаться без квартиры при оформлении займа

Ранее мошенники при помощи схем с микрозаймами отсудили у потерпевших в Москве более 100 квартир.
Ян Брацкий 2024-10-31 08:39:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Прежде чем брать деньги взаймы под залог квартиры, необходимо показать договор юристу, который разъяснит его основные положения и все негативные последствия. Таким мнением со «Звездой» поделилась юрист Яна Бондаренко.

«В договоре прописываются условия, где одна сторона дает другой стороне денежные средства на определенных условиях. Там же прописано, что если условия не будут выполнены, сумма займа не будет возвращена, то тогда имущество может быть взыскано, ведь оно находится в залоге. Заимодавец вправе обратиться в суд, чтобы признать право собственности за ним. Основной совет в данном случае - чтобы человек пришел на консультацию к юристу с этим договором либо в принципе не заключать подобных договоров», - пояснила юрист.

Ранее стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело в отношении группы мошенников, которые отобрали более 100 квартир с помощью различных схем с займами.

В период с 2018 по 2021 год они убеждали своих клиентов брать микрокредиты под залог жилья «на кабальных условиях». Когда жертва не могла вернуть деньги, у нее через суд отбирали квартиру.

Обезопасить себя и своих близких от подобных кредиторов можно на сайте «Госуслуги» или в МФЦ. Любой россиянин может установить самозапрет на выдачу кредитов и микрозаймов с 1 марта 2025 года. Запрос будет переадресован в уполномоченное бюро кредитных историй. Пользоваться услугой можно будет неограниченное количество раз.

#договор #деньги #квартира #наш эксклюзив #Юрист #микрозайм
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