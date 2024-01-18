Двое детей погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Махачкале

Двое детей погибли в результате взрыва газа и пожара в частном доме Махачкалы 18 января. Минздрав региона сообщает, что второй жертвой стал мальчик двух с половиной лет. При хлопке газовоздушной смеси он получил ожоги практически 100% тела.

«Несмотря на все усилия врачей, ушел из жизни еще один ребенок - мальчик 2,5 лет, - получивший ожоги практически 100% поверхности тела при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале», - написал Минздрав Дагестана в официальном Telegram-канале.

Информация о первом погибшем ребенке появилась утром, он также получил ожоги практически всей поверхности тела. На данный момент еще трое людей, проживавших в этом доме, находятся на лечении в Ожоговом центре РКБ.

Всего в доме проживали пять человек - родители и трое детей.

Ранее взрыв газа разрушил жилой дом в Татарстане. На опубликованных кадрах с места происшествия заметно, что вместо стены дома зияет дыра, у здания выбиты стекла, а фасад покрылся трещинами.