Взрыв газа разрушил несколько квартир в жилом доме в Татарстане

По предварительным данным, пострадали четыре человека.

© Видео: interesnyj_zelenodolsk.vk.com © Фото: interesnyj_zelenodolsk.vk.com

Взрыв газа разрушил жилой двухэтажный дом в поселке Осиново в Республике Татарстан. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Местные жители поделились кадрами с места происшествия.

На кадрах видно, что эпицентр взрыва находился в центральной части дома - вместо стены зияет пустота, выбиты окна в соседних квартирах, фасад покрыли глубокие трещины.

По информации оперативных служб, взрыв прогремел в 09.19 21 декабря, обошлось без пожара. В региональном МЧС уточнили, что вероятной причиной инцидента стал взрыв газовоздушной смеси.

Людей, оставшихся без жилья, временно разметят в местном Доме культуры. Разрушенное здание проверят эксперты, чтобы оценить перспективы восстановления дома.



