Глава АВК Воронков предложил два способа победить пиратство в кинотеатрах

Россия в состоянии без штрафных и иных жестких санкций решить проблему пиратского проката фильмов в кинотеатрах, для этого нужно насытить кинорынок достаточным количеством картин отечественных авторов. Об этом «Звезде» заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, комментируя слова министра культуры Ольги Любимовой о возможном закрытии кинотеатров за пиратство.

«Проблема санкционного контента довольно просто решается. Выпускается больше фильмов, и она отпадает сама собой. Либо принимается закон подобно закону о параллельном импорте, и Министерство культуры может также начать регулировать количество санкционного контента, который попадает в Россию. Все это можно привести к рабочим, рыночным историям», - отметил Воронков.

Он пояснил, что в российском кино есть мертвый сезон - с весны до осени, когда люди реже ходят в кинотеатры, и поэтому российские продюсеры стремятся выпускать фильмы зимой, когда в кинозалах аншлаг.

«Летнее время в России исторически всегда заполнялось Голливудом, потому что у них фильмы выходили круглогодично. И пока в России не будет такого количества фильмов, чтобы занять всю сетку эфирную на весь год, в том числе и сентябрьскую, летнюю, внесезонную, кинотеатрам так или иначе придется искать контент где-то на стороне», - добавил Воронков.

Он полагает, что проблема пиратства, санкционного контента, будет актуальна летом, так как сейчас в прокате хватает и российского кино. Российские кинотеатры в условиях сезонности и дефицита контента рассматривают варианты закрытия залов на три-четыре месяца, но Воронков уверен, что «закрытие кинотеатра, а затем вновь открытие - это тоже не вариант работы».

По мнению главы АВК, надо набраться терпения и дождаться лета-осени 2025 года, когда российская киноиндустрия начнет выпускать необходимое количество фильмов.

«С учетом того, какие деньги сейчас выделяются на помощь именно в производстве фильмов, никто финансово не помогает кинотеатрам, финансовая помощь производителям фильмов сейчас просто колоссальная. Я думаю, что к 2025 году, к лету, в худшем случае к концу 2025 года, российского контента станет столько, что санкционный контент в принципе будет не нужен. И отпадет сама необходимость пугать кинотеатры или не пугать кинотеатры», - резюмировал Воронков.

Напомним, ранее глава Минкульта Ольга Любимова заявила РИА Новости, что закрытие двух-трех кинотеатров за пиратство способно отрезвить отрасль.