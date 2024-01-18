Глава Минкульта Любимова: закрытие 2-3 кинотеатров отрезвит отрасль от пиратства

Министерство культуры России намерено принимать жесткие меры вплоть до закрытия кинотеатров в случае нарушения ими авторских прав. Об этом глава ведомства Ольга Любимова заявила РИА Новости.

«В принципе закрытие двух-трех частных кинотеатров, да и не только частных, это могут быть и муниципальные, где по факту будет происходить подобное, очень отрезвляет всегда отрасль», - отметила Любимова.

Она пояснила, что в России давно выработаны эффективные методы борьбы с пиратскими показами в виде прогрессирующих штрафов за повторные нарушения. Если это не помогает, то можно закрыть площадку, на которой показывают нелицензионные фильмы.



Ранее сообщалось, что российские издатели начали выпуск книг иностранных авторов в формате «саммари» - художественного пересказа, чтобы обойти санкции и познакомить читателей с современной зарубежной литературой.