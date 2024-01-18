Кандидатура премьер-министра Эстонии Каи Каллас в качестве верховного представителя Евросоюза очень выгодна Соединенным Штатам, так как Каллас «управляемая» и готова транслировать чужую позицию. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Владимир Оленченко.

«Politico (издание, где появилась информация о возможном назначении Каллас. - Прим. ред.) - это американское издание в европейском изложении. Часто используется для американских рекомендаций Евросоюзу... Она (Каллас. - Прим. ред.) очень выгодна. Она совершенно безбашенная... Она управляемая - что ей скажешь, то и сделает. Она идеальный кандидат для американцев», - заявил эксперт.

Кроме того, Каллас может заниматься самопиаром, распространяя слухи о своем возможном избрании на место Жозепа Борреля. Политолог отметил, что эстонский премьер «всячески себя предлагает». Так, например, Каллас пыталась встретиться с Дональдом Трампом и другими людьми из его окружения, потом с Джо Байденом. Она пытается «для всех быть хорошей».

«До этого она распространяла слухи о том, что может быть избрана секретарем НАТО. Она всячески себя предлагает. Ездила в Штаты, там пыталась встретиться с Трампом, он ее не принял. Она встречалась с кем-то из его окружения и в то же время ездила к Байдену», - сказал эксперт.

Еще один повод активно себя пропиарить - позиция по Украине. Если остальные страны ЕС считают, что Киеву нужно помогать по мере возможности, то Каллас заявляет, что поддержка должна осуществляться до победного, отметил Оленченко.

Напомним, что ранее в газете Politico появилась информация о возможном назначении Каи Каллас на пост главы евродипломатии вместо Жозепа Борреля. Выборы в Европарламент пройдут в начале июня 2024 года.