Politico: премьер Эстонии может сменить Борреля на посту главы евродипломатии

Жозепа Борреля на должности верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике может сменить эстонский премьер Кая Каллас. Об этом пишет газета Politico. Перестановка может случиться на предстоящих в начале июня выборах в Европарламент.

«Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии <...> а Кая Каллас займет пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля», - говорится в публикации издания.

Журналисты утверждают, что решение о назначении Каллас может быть вызвано отсутствием представителей из Восточной Европы на высших постах Евросоюза. Регион считает, что должен занять какие-либо должности на фоне конфликта на Украине.

Ранее эстонский премьер заявила, что государство ищет варианты, как можно депортировать из республики тех жителей, кто принял российское гражданство. По мнению Каллас, такие люди готовы сражаться в рядах ВС РФ против Украины.