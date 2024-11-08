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Ученые предсказали «астероидотрясения» при сближении Апофиса с Землей

Ожидается, что астероид подлетит к Земле на расстояние 32 тысяч километров 13 апреля 2029 года, и этого расстояния достаточно, чтобы его «встряхнуло».
Анастасия Бобылева 2024-11-08 17:23:13
© Фото: © Wendel, JoAnna R. (HQ-NG000)[Inu, Keystone Press Agency, Global Look Press

Ученые рассказали, что случится, когда астероид Апофис, орбита которого расположена примерно на том же уровне, что и орбита Земли, приблизится к нашей планете. Диаметр Апофиса составляет около 325 метров, что делает его одним из самых потенциально опасных, и при этом ожидается, что он приблизится к Земле на расстояние 32 тысяч километров - ближе, чем запускаемые людьми спутники.

Согласно расчетам, астероид подойдет к Земле 13 апреля 2029 года. Астрономы заверили, что, если верить имеющимся данным, он просто пролетит мимо. Однако какому-то воздействию со стороны нашей планеты Апофис все-таки подвергнется.

Как пишет Life, возможным результатом сближения небесных тел станут высокочастотные «астероидотрясения» - Апофис немного «встряхнет», пыль и мелкие камни поднимутся над его поверхностью, но после снова опустятся на астероид. Также вероятно, что из-за земной гравитации он начнет быстрее вращаться вокруг своей оси. Уточняется при этом, что осей у него несколько, поэтому «кувыркание» Апофиса многосложно. Еще одним эффектом от встречи с Землей может стать то, что на поверхность астероида поднимется вещество, скрытое внутри, и таким образом внешняя его часть обновится.

Еще один астероид приблизится к Земле уже 6 декабря 2024 года. Он пролетит на расстоянии около 5,5 миллиона километров, что гораздо дальше, чем в случае с Апофисом, однако его диаметр может достигать 1,2 километра, притом что астероид считается опасным при диаметре от 100-150 метров.

#в стране и мире #космос #Земля #астероид
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