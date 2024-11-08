ЕС выделил около 409 млн евро на помощь ВСУ в следующие два года

Лидеры стран Евросоюза приняли решение о продлении помощи в подготовке украинских военных до 2026 года. На саммите в Будапеште на эти цели выделили €409 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе Евросовета.

«Европейский совет утвердил решение о продлении мандата миссии Евросоюза по военной помощи Украине еще на два года, до 15 ноября 2026 года, и выделил ей бюджет в €409 млн», - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что миссия Евросоюза по Украине - это ключевой инструмент по военной поддержке Киева. Целью называется усиление военного потенциала ВСУ.

Кроме того, миссию Евросоюза по Украине хотят объединить с миссией НАТО по содействию в обеспечении безопасности и подготовке военных кадров.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о возможном ответе странам, оказывающим военную помощь Украине. Россия может поставить свое дальнобойное оружие в те регионы, откуда будут возможны удары по странам-поставщикам оружия Киеву.