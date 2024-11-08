МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЕС выделил около 409 млн евро на помощь ВСУ в следующие два года

Миссию Евросоюза по помощи Украине планируют объединить с миссией НАТО.
Таисия Кваша 2024-11-08 17:07:24
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Global Look Press

Лидеры стран Евросоюза приняли решение о продлении помощи в подготовке украинских военных до 2026 года. На саммите в Будапеште на эти цели выделили €409 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе Евросовета.

«Европейский совет утвердил решение о продлении мандата миссии Евросоюза по военной помощи Украине еще на два года, до 15 ноября 2026 года, и выделил ей бюджет в €409 млн», - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что миссия Евросоюза по Украине - это ключевой инструмент по военной поддержке Киева. Целью называется усиление военного потенциала ВСУ.

Кроме того, миссию Евросоюза по Украине хотят объединить с миссией НАТО по содействию в обеспечении безопасности и подготовке военных кадров.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о возможном ответе странам, оказывающим военную помощь Украине. Россия может поставить свое дальнобойное оружие в те регионы, откуда будут возможны удары по странам-поставщикам оружия Киеву.

#в стране и мире #Украина #ЕС #ВСУ #Саммит ЕС #поддержка киева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 