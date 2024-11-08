Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил российского лидера Владимира Путина с футболистом Криштиану Роналду, четырехкратным обладателем «Золотого мяча». Он сказал, что Путин - звезда мировой политики, и отметил его успех на саммите БРИКС в Казани.

«На футбольном языке можно сказать, что президент Владимир Путин - это звезда международной политики, он добился большого успеха на историческом саммите в Казани. Путин - прирожденный бомбардир, как Криштиану Роналду, у него голевое чутье», - заявил Мадуро на заседании Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня в Каракасе.

По его словам, российский президент много лет сталкивался с дипломатическим обманом, но смог противостоять угрозе нацизма, который появился после государственного переворота на Украине. Политик отметил, что на встрече с Путиным во время саммита БРИКС им удалось рассмотреть многие аспекты двусторонних отношений.

Ранее внук Шарля де Голля, Пьер де Голль, назвал саммит БРИКС успехом Путина и его политики. Он подчеркнул, что Россия, Китай и Индия представляют новый многополярный мир.