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Внук де Голля назвал саммит БРИКС успехом Путина и его политики

При этом ранее, по его словам, всех хотели заставить верить, что Путин изолирован, а экономика России поставлена на колени.
Ирина Егорова 2024-10-29 01:14:03
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Прошедший в Казани саммит стран БРИКС стал бесспорным успехом российского президента Владимира Путина, а также его политики, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.

«Саммит стал бесспорным успехом для президента Путина и его политики, тогда как нас хотели заставить верить, что он изолирован, а экономика РФ поставлена на колени», - сказал он.

По его словам, сейчас рождается новый многополярный мир, настоящая динамика, которую возглавляет Россия с другими странами, как Китай и Индия.

Также Пьер де Голль добавил, что страны-участники БРИКС хотят развиваться вместе и уважают друг друга. Он выразил надежду, что страны альянса преуспеют, а Франции необходимо присоединиться к блоку.

«Это реальность, это мощная экономическая, финансовая, дипломатическая, гуманитарная альтернатива. И в интересах Франции присоединиться к ней в целях собственного развития», — передает РИА Новости.

Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани прошел XVI саммит стран БРИКС. За последний год к объединению примкнули еще 10 государств в качестве новых полноправных членов: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В мероприятии принимали участие делегаты из 36 стран, а также мировые лидеры - Си Цзиньпин, Сирил Рамапоса, Нарендра Моди, Николас Мадуро, Луис Арсе и представители международных организаций, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

#Саммит #Владимир Путин #брикс #Блок #пьер де голль
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