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Фельдшер роты рассказал, как работа на скорой помощи помогла на службе

Помимо владения навыками оказания медицинской помощи и умения проводить медицинские манипуляции, фельдшер должен быть в отличной физической форме.
2024-11-08 16:31:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Работа военного фельдшера предполагает не только медицинские знания, но и умение правильно и быстро принимать решения. Об этом рассказал «Звезде» фельдшер роты с позывным Таблетка. По его словам, справляться с поставленными задачами получается благодаря опыту работы на скорой помощи.

«Мне помогла работа на скорой помощи. Я просто за много времени работы на скорой помощи привык принимать такие решения. То есть там быстро надо. Поэтому мне это помогает», - поделился он.

На Северном флоте Таблетка проводит занятия по медицинской подготовке с военнослужащими, рассказывает и показывает, как оказывать первую помощь раненым бойцам. Медработник указал на необходимость умения быстро адаптироваться к меняющейся ситуации, чтобы помочь пострадавшим.

Таблетка рассказал, что работа требует от фельдшеров не только моральных, но и физических сил, поскольку часто необходимо таскать на себе людей, переворачивать их и жгутовать в быстром темпе.

«Это как-то делается на автоматизме. Сначала быстро думаешь, потом делаешь. То есть руки уже сами понимают у опытных, ну, докторов, фельдшеров. Руки делают сами, грубо говоря, на автоматизме все это происходит», - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин отдельно поблагодарил медицинских работников, находящихся в зоне специальной военной операции. Глава государства отметил их героизм и мужество, усилия по внедрению новых методов реабилитации раненых бойцов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #фельдшер #скорая
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