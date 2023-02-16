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Российские издатели придумали, как обходить запрет на выпуск книг иностранных авторов - они будут печатать их в формате «саммари». Иначе говоря, переводчики будут пересказывать сюжет собственными словами, избегая прямых цитат. Первый на очереди - принц Гарри и его бестселлер «Запасной», правообладатель на который ушел с нашего рынка. Ремэйк книги поступит в продажу уже в конце этого месяца. Правда, далеко не все участники рынка согласны с такой практикой, предупреждают об ответственности и юристы.

Из не самой увесистой книги по психологии эта, как и сотни других, может стать практически брошюрой, и все из-за отказа западных правообладателей сотрудничать с российскими издательствами. Некоторые зарубежные авторы, тот же Стивен Кинг, например, как и ряд западных литературных агентств отказываются от публикаций в России. К бойкоту российской книгоиздательской индустрии через американскую прессу призывал Украинский институт книги. И вот издательства не то ради восполнения упущенной прибыли, не то ради читателей решились издавать книги в жанре «саммари», по сути, краткие пересказы оригиналов.

«Правообладатель не согласился продать права на Россию. И один из выходов познакомить читателя с ключевыми идеями и мыслями оригинала, вот нам пришло в голову, сделать краткое изложение. Оно существенно короче оригинала. Это некая альтернатива пиратству», - директор по стратегическим коммуникациям книжного издательства Екатерина Кожанова.

Ради обхода запрета на выпуск зарубежных бестселлеров, российские издательства запускают пересказ книг и в электронном формате. Первый экземпляр уже вышел. У авторов российской версии произведения от небезызвестного принца Гарри было немало просторов для творчества. Например, изменилась обложка - да так, что правообладатель не узнает.

«"Саммари" является довольно хорошим выходом из ситуации, потому что это отдельный тип прав, наши авторы читают книгу и излагают идеи, для этого нам не нужно получать авторские права у автора книги», - рассказал сооснователь издательства Михаил Иванов.

Пиратством пересказ в жанре «саммари» не назовешь. Но быстро перечитать и кратко переписать все произведения «отказников» от российского рынка вряд ли получится. И все же издательства от такого формата получат больше, чем читатели, уверен писатель Евгений Гришковец.

«Закрываться от мировой литературы и культуры мы не собираемся. И это глупо. Самиздат я еще помню. Главное, чтобы переводчики были хорошие», - сказал Гришковец.

Достоверный перевод - только пол беды. Как поступить с оригинальным слогом автора, куда деть детали, искусно вплетенные в предложения, как сохранить неповторимый стиль? - сокрушается все российское литературное сообщество. Совет от профессионалов - стараться читать оригиналы, пусть и на иностранном языке.

«Я думаю, что конечно это будет негативно. Если есть пересказ и есть на языке оригинала, то это смягчит удар, но если не будет этих изданий, то это всегда понижение. А если говорить о художественной литературе, то это вообще большая проблема», - считает член президиума совета по русскому языку при Президенте РФ Людмила Дудова.

Впрочем, оригиналы западных произведений еще долго не понадобятся российским читателям, говорят в книжных магазинах. Дефицита уже опубликованных книг из числа тех авторов, кто не хочет видеть свое имя на российских прилавках нет.

«Издано колоссальное количество книг. Мы их все прочитали? Того же Стивена Кинга всего ли прочитали изданного в России? Я уж не говорю о том, что есть современная русская литература. У нас выходит несколько десятков литературных журналов, а кто их знает? Кто их читает? А вы почитайте!», - сказал литературный критик Сергей Беляков.

Привыкать к новинке, если издатели решатся ее тиражировать, читателям не придется. Большинству, если не по собственному школьному опыту, то по опыту их детей знакомы вот такие сборники изложений, которые могли выручить на экзамене. Однако, эти сборники, как и любые другие, пересказы лишены деталей, оригинального слога - в общем, всего того, что доставляет удовольствие истинному читателю. Да и новинки жанра «саммари», говорят в издательствах, появятся в книжных не раньше конца февраля.