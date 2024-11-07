США ищут пути срочно передать Киеву пакет военной помощи на $6 млрд

Администрация американского президента Джо Байдена ищет пути срочно направить Киеву последний пакет помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед возвращением в Белый дом Дональда Трампа, который недавно объявил о своей победе на выборах в США. Об этом пишет газета Politico.

«Администрация Байдена планирует поспешить с последними более чем шестью миллиардами долларов на помощь безопасности Украины до дня инаугурации», - сообщает издание.

Отмечается, что уходящая администрация готовится к тому, что избранный новый глава Белого дома после вступления в должность прекратит поставки оружия.

В статье отмечается, что из оставшейся суммы на помощь Украине 2,1 миллиарда долларов выделили на новые оборонные заказы у подрядчиков из Соединенных Штатов, еще 4,3 миллиарда долларов направлены, чтобы изъять имеющиеся со складов вооружения.

Однако, газета также отмечает, что на поставку вооружений обычно уходят месяцы, поэтому даже если команда Байдена объявит о новой помощи в ближайшие дни, то она может и не дойти до Киева в полном объеме перед вступлением Трампа в должность.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не будет развязывать войны, а положит им конец. После окончания голосования 6 ноября, он объявил о своей победе на выборах президента США.