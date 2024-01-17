МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ сбили две украинских ракеты «Точка-У» и три беспилотника над Брянской областью

Российские средства ПВО сорвали попытку атаки киевского режима в 21:30 по московскому времени.
2024-01-17 22:56:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В среду вечером российские военнослужащие уничтожили две украинских ракеты и три беспилотника в небе Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены две тактические ракеты и перехвачены три украинских БПЛА над территорией Брянской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Попытку совершить террористическую атаку удалось пресечь в 21:30 по московскому времени. Киевский режим попытался ударить по российской территории с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» и беспилотниками самолетного типа.

Вечером 15 января средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа. Украинский дрон удалось сбить над Белгородской областью.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

 

 

#армия #Минобороны РФ #беспилотники #Брянская область #ТРК "Точка-У"
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»