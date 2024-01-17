ВС РФ сбили две украинских ракеты «Точка-У» и три беспилотника над Брянской областью

В среду вечером российские военнослужащие уничтожили две украинских ракеты и три беспилотника в небе Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены две тактические ракеты и перехвачены три украинских БПЛА над территорией Брянской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Попытку совершить террористическую атаку удалось пресечь в 21:30 по московскому времени. Киевский режим попытался ударить по российской территории с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» и беспилотниками самолетного типа.

Вечером 15 января средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа. Украинский дрон удалось сбить над Белгородской областью.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.