Ми-28 разгромил опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы ударил по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры вылета.

Удар наносился ракетами по координатам, переданным авиационным наводчиком, который же и подтвердил уничтожение целей. На записи демонстрируются подготовка машины к вылету, полет над полями, пуск ракет и приземление, показана работа летчика в кабине.

После удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и отстрелил тепловые ловушки. Это позволяет создать ложные цели для ракет с тепловым наведением и не попасть под удар переносных зенитных ракетных комплексов противника. Выполнив задачу, экипаж вернулся на площадку вылета.

Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности. На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты, а также блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.