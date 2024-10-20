МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ми-28НМ ударил по бронетехнике и живой силе ВСУ в Курской области

Удар наносился авиационными ракетами.
2024-10-20 09:32:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничье Курской области. Минобороны России публикует кадры боевой работы экипажа.

Сообщается, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.

После того, как применили авиационные средства поражения, летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Авианаводчик доложил об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны России #ВС РФ #вертолет #Ми-28НМ #Курская область #экипаж #боевая работа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 