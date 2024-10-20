Ми-28НМ ударил по бронетехнике и живой силе ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничье Курской области. Минобороны России публикует кадры боевой работы экипажа.

Сообщается, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.

После того, как применили авиационные средства поражения, летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Авианаводчик доложил об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.