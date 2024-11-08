Оператор FPV-дрона уничтожил арторудие ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского артиллерийского орудия в приграничье Курской области.

Позицию вражеских артиллеристов обнаружили военнослужащие одного из подразделений группировки войск «Север» при помощи средств воздушной разведки.

Проанализировав полученные данные, российские военнослужащие приняли решение привлечь FPV-дроны. Обнаруженную цель оперативно уничтожил оператор такого беспилотника.

При этом прямое попадание было зафиксировано при помощи средств объективного контроля.

Ранее сообщалось, что оператор российского беспилотника «Иноходец» уничтожил украинскую боевую машину пехоты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.