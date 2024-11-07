Оператор «Иноходца» уничтожил украинскую боевую машину пехоты

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской боевой машины пехоты в приграничном районе Курской области.
Бронетехнику противника обнаружили военнослужащие группировки войск «Север» в ходе разведывательных мероприятий. Противник находился в районе лесополосы.
Проанализировав разведданные, военнослужащие привлекли расчет ударного беспилотника «Иноходец». В результате удара удалось добиться прямого ракетного попадания.
Поражение цели зафиксировали средства объективного контроля - кадры были получены в режиме реального времени.
Ранее сообщалось, что экипажи вертолетов Ка-52М превратили в обломки технику ВСУ в курском приграничье.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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