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Оператор «Иноходца» уничтожил украинскую боевую машину пехоты

Вражеская бронетехника загорелась в результате профессиональной работы военнослужащих группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.
2024-11-07 14:12:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской боевой машины пехоты в приграничном районе Курской области. 

Бронетехнику противника обнаружили военнослужащие группировки войск «Север» в ходе разведывательных мероприятий. Противник находился в районе лесополосы. 

Проанализировав разведданные, военнослужащие привлекли расчет ударного беспилотника «Иноходец». В результате удара удалось добиться прямого ракетного попадания. 

Поражение цели зафиксировали средства объективного контроля - кадры были получены в режиме реального времени. 

Ранее сообщалось, что экипажи вертолетов Ка-52М превратили в обломки технику ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #боевая машина пехоты #уничтожение #иноходец #приграничье
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