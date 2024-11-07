Оператор «Иноходца» уничтожил украинскую боевую машину пехоты

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской боевой машины пехоты в приграничном районе Курской области.

Бронетехнику противника обнаружили военнослужащие группировки войск «Север» в ходе разведывательных мероприятий. Противник находился в районе лесополосы.

Проанализировав разведданные, военнослужащие привлекли расчет ударного беспилотника «Иноходец». В результате удара удалось добиться прямого ракетного попадания.

Поражение цели зафиксировали средства объективного контроля - кадры были получены в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что экипажи вертолетов Ка-52М превратили в обломки технику ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.