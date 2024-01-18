Лавров: СВО очистила Россию от людей, которым чужда русская культура

Специальная военная операция сплотила российское общество и очистила его от людей, которые не ощущали свою причастность к Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и русской культуре», - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам 2023 года.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что кто-то из таких людей покинул страну, кто-то остался и стал задумываться, но подавляющая часть общества небывало сплотилась.

Ранее Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что Зеленский все чаще «отбивается от рук» западных кураторов. Российский министр иностранных дел также прокомментировал несостоявшиеся выборы на Украине.