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Лавров заявил, что Зеленский все чаще «отбивается от рук» западных кураторов

Министр иностранных дел прокомментировал несостоявшиеся выборы на Украине.
Никита Черненко 2024-01-18 12:04:01
© Фото: Ukraine Presidency, Globallookpress

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский пытается как можно дольше удержаться у власти. Об этом глава российского дипведомства сказал в ходе пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.

Как цитирует Лаврова радио Sputnik, Зеленский стал все чаще «отбиваться от рук» западных кураторов. Так глава МИД РФ напомнил о выборах, которые должны были пройти на Украине, но по итогу так и не состоялись.

Ранее министр иностранных дел России напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Сергей Лавров также отметил, что ни у кого нет надежд на поражение России на поле боя, и затягивание переговоров приведет к тому, что с Россией будет тяжелее договариваться.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Зеленский #МИД РФ
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