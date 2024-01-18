Лавров заявил, что Зеленский все чаще «отбивается от рук» западных кураторов

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский пытается как можно дольше удержаться у власти. Об этом глава российского дипведомства сказал в ходе пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.

Как цитирует Лаврова радио Sputnik, Зеленский стал все чаще «отбиваться от рук» западных кураторов. Так глава МИД РФ напомнил о выборах, которые должны были пройти на Украине, но по итогу так и не состоялись.

Ранее министр иностранных дел России напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Сергей Лавров также отметил, что ни у кого нет надежд на поражение России на поле боя, и затягивание переговоров приведет к тому, что с Россией будет тяжелее договариваться.