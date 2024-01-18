В провинции Эс-Сувейда в Сирии из-за авиаудара Иордании погибли 11 человек

Авиация Иордании нанесла удар по провинции Эс-Сувейда, находящейся на юге Сирии, в результате чего погибли 11 человек. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местный источник.

Сообщается, что атака произошла прошлой ночью и была нацелена на предполагаемые объекты наркоторговцев. Такие же рейды ВВС королевства совершили 4 и 9 января.

«Одиннадцать человек, включая детей и женщин, погибли при ударах иорданской авиации по провинции Эс-Сувейда», - сообщило агентство.

Ранее представители Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о ракетном ударе по территории Сирии и Иракского Курдистана. С помощью девяти баллистических ракет КСИР ударил по позициям «террористических группировок» в разных регионах Сирии.